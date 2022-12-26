Таких эксцессов будет много, – Подоляк прокомментировал "хлопки" в Энгельсе
Совершенно неожиданно "хлопок" второй раз за месяц посетил аэродром стратегической авиации оккупантов в Энгельсе. Число таких эксцессов в России растет. И это будет продолжаться.
Об этом 24 каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, военные уничтожают все, что касается российских оккупантов, на международно признанных территориях Украины.
К теме Почему Россия не передислоцировала истребители из Энгельса на другие аэродромы: эксперт назвал причину
А все, что происходит на военных объектах в России – это последствия войны и утраты управляемости процессами. Кремль не может этого проконтролировать.
Эти все эксцессы в России – это последствия войны, как таковой. Эти эксцессы не моделированы. Они не контролируются Россией. Это говорит о потере управляемости вертикалью,
– отметил Подоляк.
Эксцессы в России будут только нарастать
Подоляк официально подчеркнул – Украина действительно будет уничтожать российских захватчиков на всех временно оккупированных территориях. На это военные имеют юридическое право.
Параллельно с этим в России тоже происходят разные неожиданные процессы. К примеру, недавние пожары в Новосибирске на объектах критической инфраструктуры – это следствие того, что оккупанты не имеют возможности докупать запчасти из-за введенных санкций.
Кто причастен к взрывам в Энгельсе – говорит Подоляк: смотрите видео
Также Россия не способна решать свои проблемы, ведь не является технологическим государством. А иностранные специалисты отказывают в консультации. Это и вызывает разные проблемы.
Также увеличивается количество саботажа и неуправляемых процессов в вертикали управления в России. Поэтому таких эксцессов, в частности в Энгельсе, на мой взгляд, будет очень много,
– считает Подоляк.
На аэродром "Энгельс" снова пришел "хлопок"
- В ночь на 26 декабря неожиданно раздался второй за месяц взрыв на аэродроме "Энгельс", где размещены стратегические бомбардировщики оккупантов. Именно из этих самолетов оккупанты запускают ракеты по Украине. Предыдущие взрывы случились еще в начале декабря.
- В этот раз известно, что в результате взрывов были жертвы и пострадавшие. Местные СМИ сообщали о трех погибших и четырех пострадавших, среди которых могли быть и боевые летчики.
- Есть вероятность, что в результате "хлопков" могли пострадать и стратегические бомбардировщики. Все, что известно о взрыве на "Энгельсе" – смотрите в материале 24 канала.