Взрыв в Карпатах: одна из пострадавших приехала из Великобритании, чтобы отпраздновать свадьбу

В результате взрыва боеприпасов в Карпатах 15 сентября пострадала 31-летняя Лидия Макарчук. Недавно женщина вышла замуж в Великобритании. Она приехала со своим мужем в Украину, чтобы отпраздновать свадьбу с семьей.

Лидия – бухгалтер родом из Украины, которая переехала в Великобританию в 2017 году. 27 июля 2021 года она вышла замуж за 43-летнего уроженца Венгрии Норберта Варга.

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Пара приехала в Карпаты из города Бракнел, в британском графстве Беркшир. Молодожены хотели отпраздновать свое бракосочетание с семьей Лидии. Кстати, всего лишь за неделю до свадьбы пару постигло первое горе – умер отец украинки.

Закрыла лицо руками и молилась, – Лидия

В ту страшную ночь Норберт пошел к палатке, чтобы взять фотоаппарат. Он хотел сфотографировать Млечный путь. Внезапно мужчина услышал звуки взрыва. Ударная волна разбросала всех в разные стороны.

"Когда я складывал свое оборудование, звук взрыва и крики нарушили тишину. Я как можно быстрее побежал к костру, выкрикивая имя Лидии", – вспомнил Норберт.

Я почувствовала будто кто-то взял камень и бросил его мне в лицо, особенно в нос. Затем я услышала свист в ушах, а после этого наступила тишина, в которой я могла слышать только себя. Я отвернулась, закрыла лицо руками и начала молиться за себя. Потом поняла, что пострадала не только я. Все стонали, всем было больно,

– рассказала женщина.

В результате взрыва Лидия Макарчук получила осколочные ранения лица, в том числе и левого глаза. У нее были сильно повреждены руки и ноги. Местами даже виднелись кости.

Лидия слышала, как умирал ее брат

29-летний брат Лидии Мирослав был организатором похода. Выжить ему не удалось.

"Единственное, о чем я жалею, – что не звонила ему, чтобы сказать, что я люблю его", – призналась женщина.

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Глаза Лидии были повреждены, поэтому она не видела того ужаса, который происходил вокруг. Теперь женщина даже рада, что так случилось. Так она сохранила свое психическое здоровье.

Норберт не сказал мне все, но признался, что ситуация очень плохая. Он сказал, что может видеть мозг моего брата и другогомужчины, поэтому я знала, что они умирают,

– добавила Лидия.

Медики добрались до места взрыва только через 90 минут. За это время Мирослав и еще один мужчина умерли.

"Я никогда не забуду звук смертельной агонии Мирослава", – признался Норберт.

Лидия до сих пор в больнице. К счастью, она снова ходит. В конце ноября женщина планирует ехать в Венгрию для дополнительного лечения глаза, после чего она вернется в Великобританию.

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