Лідія – бухгалтерка родом з України, яка переїхала у Велику Британію у 2017 році. 27 липня 2021 року вона вийшла заміж за 43-річного уродженця Угорщини Норберта Варга.

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Пара приїхала у Карпати з міста Бракнел, що у британському графстві Беркшир. Молодята хотіли відсвяткувати своє одруження з родиною Лідії. До речі, лише за тиждень до весілля пару спіткало перше горе – помер батько українки.

Затулила обличчя руками і молилася, – Лідія

У ту страшну ніч Норберт пішов до намету, аби взяти фотоапарат. Він хотів сфотографувати Чумацький шлях. Раптово чоловік почув звуки вибуху. Ударна хвиля розкидала усіх в різні сторони.

"Коли я пакував своє обладнання, звук вибуху і крики порушили тишу. Я якомога швидше побіг до багаття, викрикуючи ім'я Лідії", – пригадав Норберт.

Я відчула ніби хтось узяв камінь і кинув його мені в обличчя, особливо в ніс. Потім я почула свист у вухах, а після цього настала тиша, в якій я могла чути лише себе. Я відвернулася, затулила обличчя руками і почала молитися за себе. Потім зрозуміла, що постраждала не тільки я. Усі стогнали, всім було боляче,

– розповіла жінка.

Внаслідок вибуху Лідія Макарчук отримала осколкові поранення обличчя, зокрема й лівого ока. У неї були сильно пошкоджені руки та ноги. Місцями навіть виднілися кістки.

Лідія чула, як помирав її брат

29-річний брат Лідії Мирослав був організатором походу. Вижити йому не вдалося.

"Єдине, про що я шкодую, – це що не дзвонила йому, щоб сказати, що я люблю його", – зізналася жінка.

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Очі Лідії були пошкоджені, тому вона не бачила того жаху, який відбувався довкола. Тепер жінка навіть радіє, що так трапилося. Адже вона зберегла своє психічне здоров'я.

Норберт не сказав мені все, але зізнався, що ситуація дуже погана. Він сказав, що може бачити мозок мого брата й іншого чоловіка, тому я знала, що вони вмирають,

– додала Лідія.

Медики дісталися до місця вибуху тільки через 90 хвилин. За цей час Мирослав і ще один чоловік загинули.

"Я ніколи не забуду звук смертельної агонії Мирослава", – зізнався Норберт.

Наразі Лідія досі у лікарні. На щастя, вона знову ходить. Наприкінці листопада жінка планує їхати в Угорщину для додаткового лікування ока, після чого вона повернеться у Велику Британію.

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