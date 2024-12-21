Очередные взрывы в Казани: вблизи дома, в который утром врезался БпЛА, поднялся столб дыма

Россияне пожаловались на очередные взрывы в Казани вечером 21 декабря. Вблизи дома, в который утром врезался БпЛА, поднялся столб черного дыма.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. По предварительной информации саперы якобы уничтожили боевую часть одного из беспилотников.

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Какова причина повторных взрывов в Казани

Вечером 21 декабря жители Казани сообщили о повторных взрывах в городе, которые произошли в районе жилого комплекса "Арт-Сити". Интересно то, что он расположен неподалеку от дома в который утром врезался дрон.

Местные начали публиковать в сети видео с дымом после взрыва. По информации российских СМИ, спецы якобы уничтожили боевую часть БпЛА, который утром атаковал город.

Повторные взрывы в Казани: смотрите видео (присутствует нецензурная лексика)

Пока неизвестно, почему российские саперы решили уничтожать боевую часть ударного среди жилых домов. Также судя по всему, местных предварительно не предупредили, что на территории жилого комплекса будет происходить разминирование.