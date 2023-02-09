Взрыв на территории завода в Киеве, есть 2 жертвы, 4 человека спасли: все, что известно

В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева погибли 2 человека. Спасатели разбирают развалины, чтобы спасти людей.

Представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага в комментарии для 24 Канала рассказала, что в настоящее время продолжается спасательная операция. Водолага находится у места инцидента.

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"Пока на месте работает 100 человек личного состава. Из-под завалов спасли четырех человек (по состоянию на 18:12 – 24 Канал). Один человек погиб. Пока работы продолжаются. Мы точно не знаем, сколько людей под завалами. Будем работать до тех пор, пока окончательно не убедимся, что под руинами больше никого нет", – сказала спикер.



Спасатели ищут людей под руинами / Фото с телеграмма КМВА

Работники ГСЧС транспортируют человека, которого достали из-под завалов: смотрите видео

Число жертв возросло

По информации Киевской городской военной администрации, взрыв прогремел в 15:45. В ведомстве отметили, что мог взорваться газовый баллон. Уже в 16.06 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о погибшем.

Что происходило сразу после взрыва: смотрите видео

Мэр рассказал, что взрыв произошел в одноэтажном складском помещении. Это территория бывшего завода площадью 500 квадратных километров. Кличко сказал, что причину взрыва выясняют. В 18:31 он сообщил еще об одном погибшем человеке.

Два человека погибли. Четырех пострадавших спасли. Сейчас разбирают завалы и ищут людей, которые могут оставаться под обломками разрушенного здания, – рассказал мэр.

Он добавил, что четверо спасшихся из-под завалов получили повреждения разной степени тяжести. Всем оказали медицинскую помощь. По информации мэра, под руинами до сих пор находятся 2 человека.

Однако спикер ГСЧС отметила, что неизвестно, сколько людей могут быть под завалами. Она подчеркнула, что территория бывшего завода не позволяет использовать тяжелую инженерную технику.

"Здесь мало места, а поскольку под завалами могут быть живые люди, очень легко им навредить. Следовательно, мы делаем все вручную, все раскапываем", –пояснила Светлана Водолага.