Виден густой дым: в сети показали первые минуты после свежего "хлопка" на Крымском мосту

На Крымском мосту 17 июля прогремели громкие взрывы. В сети уже показали первые минуты после нового мощного "хлопка".

Захватчики уже подтвердили повреждение дорожного полотна на мосту. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Первые минуты после "хлопка" на Крымском мосту

В сети были обнародованы первые кадры после звука взрыва в районе Крымского моста. Так, в районе одной из опор виден густой дым.

Что происходило после первых минут взрыва на Крымском мосту: смотрите видео

Позже оккупанты подтвердили повреждение дорожного полотна. Также россияне приостановили движение поездов и паромов.

Гауляйтер Севастополя Развожаев уверяет крымчан в запасе бензина и продуктов: "Дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо".

А так называемый министр курортов Крыма также постарался успокоить всех и призвал туристов по возможности оставаться в отелях.

Что происходит на Крымском мосту: последние новости