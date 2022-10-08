Почему взрыв на Крымском мосту не был ракетным ударом: объяснение военного обозревателя

Есть ряд причин, почему Украина не могла нанести ракетный удар по Крымскому мосту. Для реализации такого сценария требуются соответствующие условия.

У ВСУ все еще нет необходимых возможностей для проведения таких операций. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Эксперт отметил, что если бы это был ракетный удар – тогда уже сейчас все имели бы визуальное подтверждение такого шага.

Если бы это был ракетный удар, мы бы могли его увидеть на большом количестве различных видео, которые сейчас есть в открытых источниках. Время подлета этой ракеты и "заход" на цель – мы бы это тоже увидели,

– заверил обозреватель.

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По его словам, в ВСУ на сегодняшний день нет оружия, с помощью которого могли бы совершать удары на таком расстоянии.

"Мы могли бы об этом говорить, если бы ВСУ начали сейчас деоккупацию Запорожской области и, например, вышли бы на Мелитополь или Бердянск, освободив эти населенные пункты. Тогда да. Что-то другое – нет. Мне кажется, что версию с ракетным ударом на сегодня не надо рассматривать», – резюмировал Коваленко.

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