Только два варианта: что на самом деле произошло на Крымском мосту

Особенности разрушений и взрывной силы на Крымском мосту свидетельствуют о различных возможных причинах инцидента на объекте. В то же время, разрушить пролеты моста поверхностным взрывом было бы невозможно.

Все говорит о том, что украинские спецслужбы провели на Крымском мосту блестящую спецоперацию. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

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Причина "аварии"

Эксперт отметил, что вероятнее всего на Крымском мосту произошел взрыв около 300 килограммов фугасного заряда.

Это мог быть подрыв авто, но при его взрыве волна идет вверх от любой поверхности. Любой взрыв на поверхности не дает большого удара по самой поверхности.", – считает обозреватель.

По его словам, разрушить пролеты моста поверхностным взрывом невозможно.

Тогда весь мост уже готов разрушиться. Такие разрушения приводит взрыв ракетного осколочно-фугасного заряда. Причем заряд может быть 200 – 300 килограммов. Это может быть "Нептун", "Гарпун" или "ATACMS". Но так точно ударить ракетой тогда, когда там проходит поезд, – очень сложно,

– добавил специалист.

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По его мнению, ввиду разрушения можно говорить, что это ракетная атака, а вот по точности подрыва – это управляемый взрыв автомобиля.

"Авто могло перевозить контейнер, в котором находилось взрывчатое вещество, и произошел подрыв управляемого плана. То есть инициация взрыва должна была производиться при прямом управлении подрывом", – отметил Свитан.

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"Российский" мост – плохой мост

Обозреватель указал, что все факты свидетельствуют о том, что во время строительства моста "из него очень много украли": начиная от проекта, заканчивая бетоном и монтажом.

Мост делали очень плохо, его вообще нельзя использовать, если такого уровня взрыв так его разрушает. Ни один мост, который в свое время строили по советским проектам, такого разрушения не будет, даже если по нему ударили бы несколькими ракетами. Поэтому здесь есть все факторы, которые стали возможны, но не без везения,

– убежден эксперт.

Он подчеркнул, что это "отлично разработанная операция украинскими спецслужбами и украинскими вооруженными силами".

"Задача выполнена на "5 с плюсом", поэтому видим такой эффект. Разрушен сразу и автомобильный мост, при чем там сразу повреждения "быков". То есть они сдвинулись со своей основы. Укрепить их будет очень сложно. Второе полотно также может быть повреждено", – рассказал специалист.

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Свитан констатировал, что из-за того, что вспыхнул также поезд с топливом – могли расплавиться "фермы" моста.

"Металлические конструкции моста расплавились и в принципе использовать железнодорожный мост в ближайшее время будет невозможно. Поэтому это выполненная на высоком уровне спецоперация", – резюмировал аналитик.

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