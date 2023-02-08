Во Львове взорвалась аккумуляторная батарея в LED-фонаре: пострадала женщина

Во Львове в одной из квартир разорвалась аккумуляторная батарея в LED-фонаре. В результате этого пострадала женщина.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они еще раз напомнили, как правильно пользоваться портативными средствами освещения.

К теме В Киеве в квартире взорвался гелевой аккумулятор и начался пожар: в ГСЧС рассказали детали

Во Львове разорвалась батарея в LED-фонаре

Вечером 7 февраля стало известно, что на улице Сыхивской в одной из квартир разорвалась аккумуляторная батарея в LED-фонаре.

В результате этого 36-летняя женщина получила поверхностные повреждения роговицы глаза. Однако после осмотра медиков она отказалась от госпитализации.



Место, где произошел взрыв / фото ГСЧС



Разорванная батарея / фото ГСЧС

Рекомендации при использовании портативных средств освещения

Покупайте только сертифицированную продукцию

Следуйте рекомендациям производителя

Не допускайте падения фонарей или попадания влаги в них

Не используйте зарядные устройства неоригинального или поврежденного зарядного устройства. Периодически проверяйте температуру батареи. Она может быть теплой, но не горячей

Кстати, аккумулятор может перегреваться из-за внешнего воздействия, например, оказавшись возле плиты, он может нагреться и взорваться

Нельзя ставить фонарь на зарядку без присмотра или на ночь

Другие подобные случаи