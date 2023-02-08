Во Львове взорвалась аккумуляторная батарея в LED-фонаре: пострадала женщина
8 февраля 2023, 12:02Читати новину українською
Источник:ГУ ГСЧС Украины во Львовской области
Во Львове в одной из квартир разорвалась аккумуляторная батарея в LED-фонаре. В результате этого пострадала женщина.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они еще раз напомнили, как правильно пользоваться портативными средствами освещения.
К теме В Киеве в квартире взорвался гелевой аккумулятор и начался пожар: в ГСЧС рассказали детали
Во Львове разорвалась батарея в LED-фонаре
Вечером 7 февраля стало известно, что на улице Сыхивской в одной из квартир разорвалась аккумуляторная батарея в LED-фонаре.
В результате этого 36-летняя женщина получила поверхностные повреждения роговицы глаза. Однако после осмотра медиков она отказалась от госпитализации.
Место, где произошел взрыв / фото ГСЧС
Разорванная батарея / фото ГСЧС
Рекомендации при использовании портативных средств освещения
- Покупайте только сертифицированную продукцию
- Следуйте рекомендациям производителя
- Не допускайте падения фонарей или попадания влаги в них
- Не используйте зарядные устройства неоригинального или поврежденного зарядного устройства. Периодически проверяйте температуру батареи. Она может быть теплой, но не горячей
- Кстати, аккумулятор может перегреваться из-за внешнего воздействия, например, оказавшись возле плиты, он может нагреться и взорваться
- Нельзя ставить фонарь на зарядку без присмотра или на ночь
Другие подобные случаи
- 10 декабря 2022 года в многоэтажке Киева произошел взрыв. В одной из квартир, которая использовалась в качестве офисного помещения, взорвался гелевой аккумулятор. В результате взрыва в квартире вылетел стеклопакет, повреждена мебель, бытовая техника, закопчены стены и потолок, а также возле дома поврежден рядом припаркованный автомобиль. К счастью, никто не пострадал.
- В Броварах, что под Киевом, 18 декабря произошел взрыв в одном из магазинов. Вероятно, взорвался газовый баллон или генератор.
- 9 декабря в Киеве возле станции метро Васильковская прогремел взрыв. В одном из МАФов взорвался газовый баллон.