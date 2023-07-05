В сети показали момент попадания в склад боеприпасов в Макеевке: яркое видео
5 июля 2023, 12:10Читати новину українською
Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области накануне уничтожили большой запас горюче-смазочных материалов врага. В сети показали яркое видео попадания.
Соответствующее видео попадания обнародовали в соцсетях, информирует 24 Канал. Отметим, что оккупанты разместили большой склад с боекомплектом к РСЗО во дворе недостроенного жилого массива.
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Момент попадания в склад боеприпасов в Макеевке
Как известно, 4 июля из-за "курения" захватчиков и несоблюдения правил безопасности склад взлетел в воздух. Украинский дрон снял эту красоту.
Отдельная благодарность местным жителям, подсветившим расположение склада и ожидающим возвращения Украины,
– подчеркнул советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Последствия попадания во вражеский склад: смотрите видео
Что этому предшествовало
- В Макеевке взрывы раздались ориентировочно в 21:30 4 июня на вражеских складах россиян.
- По предварительной информации, взрыв прогремел на Ясиновском коксохимическом заводе. Он расположен на северных окраинах Макеевки и менее чем в 20 километрах от линии боевого столкновения и ближайших тылов, из которых могла бы работать артиллерия.
- Судя по масштабам взрыва, ракетным ударом был уничтожен большой запас горюче-смазочных материалов, что временно должно парализовать операции оккупантов в районе Донецка.
- К тому же уничтожение стратегического объекта должно существенно подорвать логистику российских войск на Донецком направлении.
- Кстати, в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что в результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны склад российских террористов в Макеевке прекратил свое существование.