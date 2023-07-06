Оккупированная Макеевка третий день подряд принимает в гости "хлопок": яркое видео

Временно оккупированная Макеевка Донецкой области снова страдает от взрывов. Так, 6 июля российских захватчиков посетил "хлопок".

Соответствующие кадры уже распространяют в сети, информирует 24 Канал. Напомним, что накануне в Макеевке под Донецком также раздались взрывы.

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Макеевку посетил "хлопок"

На обнародованных кадрах можно увидеть, что с утра 6 июля город накрыл черный густой дым. В сети сообщают о новом ударе по объекту российских террористов в Макеевке.

Во временно оккупированной Макеевке третий день эффективно уничтожают логистику врага,

– говорят очевидцы.

Взрывы в Макеевке 6 июля: смотрите видео

В Макеевку часто приходит "хлопок": что известно