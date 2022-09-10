Сеть взорвалась мемами после тестирования уведомлений об угрозе: в ГСЧС отреагировали с юмором

7 сентября началось тестирование новой системы, которая будет информировать украинцев о чрезвычайных ситуациях. Звук сигнала сначала испугал людей, однако впоследствии в соцсетях стали появляться об этом мемы.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям признала, что новый звук оповещения тревоги не из приятных. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке и опубликовала подборку смешных картинок.

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Юмор от ГСЧС

Служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила, что оценила реакцию украинцев на новую систему оповещения. В частности, она назвала народное творчество остроумным:

Друзья, видим и читаем все реакции и комментарии на наши уведомления. Оценили также и народное творчество – остроумно. Согласны, звук не из приятных.

Эпические мемы о тестировании новых сигналов оповещения тревоги / фото из фейсбука ГСЧС

Лучше слышать сигнал новых уведомлений, чем обещания провести "референдумы"

Кроме подборки мемов, ГСЧС опубликовала текст, в котором отметила важность уведомлений. Также она вспомнила жителей Херсонщины и других оккупированных территорий, которые этих сигналов не услышат:

Жители оккупированных районов Херсона не слышат наших уведомлений. Они ежедневно слышат гнусные обещания российских пропагандистов провести какие-то "референдумы".

По словам Службы по чрезвычайным ситуациям, ежедневно слышать залпы вражеской артиллерии и авиации, передвижение колонн техники гораздо хуже, чем любое тестовое оповещение.

Новые реалии – новые угрозы

Людям на относительно мирных территориях Украины не стоит расслабляться, потому что война еще не закончилась. Новая система ГСЧС работает с операторами мобильной связи, поэтому уведомление слышно даже тогда, когда телефон выключен.

В ведомстве также сказали помнить, что каждый, кто заботится о защите своих родных, своих семей никогда не будет выбирать между комфортом и безопасностью.

Когда закончится тестирование

Чтобы система оповещения заработала слаженно и эффективно, нужно время. Однако госслужащие приложат все усилия, чтобы это произошло как можно скорее.

Напомним, что тестирование проходит в 17 областях и городе Киеве.

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