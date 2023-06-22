В Киеве из-за взрыва в многоэтажке спасли женщину: еще двое людей до сих пор ищут

В Киеве прогремел взрыв в 16-этажке. В результате есть погибшие, однако еще двоих жильцов дома до сих пор не нашли.

В 10 утра из дома удалось спасти еще одну женщину. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь.

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Двух жильцов дома до сих пор не нашли

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Дмитрий Шумейко, поиск людей в столице продолжается. По состоянию на утро известно, что двоих жильцов дома до сих пор не нашли.

Кстати, личность одного из двух погибших установлена – это мужчина.

Кроме этого, как сообщает житель многоэтажки, из окна 10 этажа сразу после взрыва выпрыгнул человек. Информация проверяется. Официально о случае не сообщалось.

Из дома спасли женщину

В КГВА сообщили, что в 9:30 спасатели получили информацию, что в доме, вероятно, могут еще оставаться люди. В 10:00 была эвакуирована женщина. Сейчас ей оказывается первая медицинская помощь.

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 10:30 из дома спасены 20 человек, 5 пострадали. К сожалению, 2 человека погибли. Работы продолжаются.

Спасенная женщина / фото ГСЧС Украины

Что говорят в полиции

Правоохранители рассказали, что в результате взрыва в доме в Днепровском районе Киева погибли двое мужчин. Один из них 1945 года рождения, данные другого устанавливаются.

По состоянию на 11:00 известно о 5 пострадавших. Работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжаются. На месте работают следователи, криминалисты, спасатели и полицейские-психологи.

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