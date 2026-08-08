Взрыв в ресторане Balzi Rossi в Москве: погибла еще одна родственница генерала Чайко, – СМИ

Число жертв среди окружения главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Александра Чайко в результате взрыва в московском ресторане Balzi Rossi продолжает расти. От полученных тяжелых травм могла скончаться 30-летняя Юлия Кириллова, которая является женой племянника российского военачальника.

Об этом пишут журналисты российского оппозиционного издания "Верстка".

Как удалось установить личность погибшей Юлии Кирилловой?

Трагедия, произошедшая 1 августа, унесла жизни уже нескольких близких людей из круга родственников высокопоставленного чиновника. Юлия Кириллова была замужем за Данилом Кирилловым, племянником генерала Чайко по линии его жены. В день инцидента связанные с российскими силовиками телеграм-каналы обнародовали списки пострадавших, в которых фигурировало лицо, указанное как "Юлия В., 30 лет".



В результате взрыва в ресторане Balzi Rossi могла погибнуть Юлия Кириллова / Фото "Верстки"

Согласно утечкам информации из баз данных, именно в июле Кириллова отпраздновала свое тридцатилетие, а буква "В" соответствует первой букве ее отчества. В первых сообщениях о госпитализации отмечалось, что девушка получила "множественные ранения грудной клетки и живота".

Данные из государственных реестров свидетельствуют, что жизнь женщины могла оборваться 4 августа, то есть через три дня после рокового взрыва. Дополнительным подтверждением этого является то, что она не появлялась в своем телеграм-аккаунте с 31 июля.

Стоит отметить, что Юлия Кириллова была невесткой еще одной девушки, пострадавшей во время того же взрыва, – Евдокии Кирилловой, о которой издание "Верстка" сообщало ранее.

На данный момент следователям удалось установить личности в общей сложности шести родственников и друзей Александра Чайко, которые находились в заведении во время инцидента. Среди них, помимо Юлии Кирилловой, погибли зять генерала Даниил Передрий и его сослуживец, генерал-майор Валерий Плохотнюк.

Ранения различной степени тяжести получили дочь военачальника Мария Передрий, его племянница Евдокия Кириллова и свах Александр Передрий.

В целом, по данным российских СМИ, в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi в Москве погибли как минимум 5 человек. Журналисты предполагают, что взрыв мог быть покушением на главнокомандующего воздушно-космическими силами России Александра Чайку. Он, вероятно, мог находиться в ресторане, где готовили празднование его 55-летия.