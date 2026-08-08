Про це пишуть журналісти російського опозиційного видання "Верстка".

Як вдалося ідентифікувати загибель Юлії Кіліллової?

Трагедія, що сталася 1 серпня, забрала життя вже кількох близьких людей із родинного кола високопосадовця. Юлія Кіріллова була одружена з Данилом Кірілловим, племінником генерала Чайка по лінії його дружини. У день інциденту пов'язані з російськими силовиками телеграм-канали оприлюднили списки постраждалих, де фігурувала особа, підписана як "Юлія В., 30 років".



Від вибуху у ресторані Balzi Rossi могла загинути Юлія Кіріллова / Фото "Верстки"

Згідно з витоками інформації з баз даних, саме в липні Кіріллова відсвяткувала своє тридцятиріччя, а літера "В" відповідає першій букві її по батькові. У перших повідомленнях про госпіталізацію зазначалося, що дівчина отримала "множинні поранення грудної клітки та живота".

Дані з державних реєстрів свідчать про те, що життя жінки могло обірватися 4 серпня, тобто через три дні після фатального вибуху. Додатковим підтвердженням цього є той факт, що вона не з'являлася у своєму телеграм-акаунті з 31 липня.

Варто зазначити, що Юлія Кіріллова була невісткою ще однієї постраждалої під час цього ж вибуху дівчини – Євдокії Кіріллової, про яку видання "Верстка" повідомляло раніше.

Наразі розслідувачам вдалося підтвердити особи загалом шести родичів та друзів Олександра Чайка, які перебували в закладі під час інциденту. Серед них, окрім Юлії Кіріллової, загинули зять генерала Данило Передрій та його товариш по службі, генерал-майор Валерій Плохотнюк.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали донька воєначальника Марія Передрій, його племінниця Євдокія Кіріллова та сват Олександр Передрій.

Загалом, за даними російських ЗМІ, внаслідок вибуху у ресторані Balzi Rossi у Москві загинули щонайменше 5 людей. Журналісти припускають, що вибух міг бути замахом на головнокомандувача повітряно-космічних сил Росії Олександра Чайка. Він, імовірно, міг перебувати в ресторані, де готували святкування його 55-річчя.