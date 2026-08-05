Згодом факт загибелі родича високопоставленого генерала підтвердив і реєстр юридичних осіб. Про це пише російське опозиційне видання "Агентство.Новости".

Які докази виявили журналісти про загибель зятя генерала Чайка?

Інформація про анулювання документа, номер якого фігурував у витоках баз даних, з'явилася в системі в ніч проти середи. Журналісти з'ясували, що статус недійсного цей документ отримав ще 1 серпня. Саме того вечора біля входу до закритого на приватний захід ресторану Balzi Rossi пролунав вибух.



Виписка із Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців, яка підтверджує смерть Данила Передрія / Фото російських ЗМІ

До цього проросійський блогер Анатолій Шарій 2 серпня повідомляв, що 27-річний Данило Передрій загинув, закривши собою від елементів вибухівки свою дружину – доньку головкома ПКС Росії, 25-річну Марію Чайко. Жінка внаслідок вибуху могла зазнати важких поранень.

Видання "Верстка", посилаючись на власне джерело, також писало, що донька генерала опинилася серед постраждалих. Згідно з витоками даних, росіянка змінила прізвище з Чайко на Передрій у 2025 році, а весілля пара відсвяткувала в червні минулого року в елітному селищі поблизу Рубльовки.

Нагадаємо, Національний антитерористичний комітет Росії писав, що невідома жінка намагалася пронести всередину ресторану Balzi Rossi саморобний вибуховий пристрій, замаскований під подарунок, однак її зупинив охоронець.

Внаслідок детонації на місці загинули сама жінка, охоронець та один із відвідувачів. Ще 21 людина зазнала поранення. Пізніше у лікарні померли ще двоє постраждалих. Таким чином усього було 5 загиблих.

Російські ЗМІ припускають, що закритий банкет у ресторані міг бути присвячений 55-річчю командувача Повітряно-космічних сил Росії, генерала Олександра Чайка. Його день народження припадає на 27 липня, а на відеозаписах підготовки до свята, знятих перед вибухом, за кадром згадується про якогось "Олександра", якому виповнилося 55 років.

При цьому офіційного підтвердження того, що сам генерал, який очолив ПКС у травні 2026 року, перебував у закладі або був головною ціллю атаки, наразі немає.

Водночас посольство Росії в Італії цинічно назвало цей вибух "українським терактом, спрямованим на залякування італійців, що працюють в нашій країні".