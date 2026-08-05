Впоследствии факт гибели родственника высокопоставленного генерала подтвердил и реестр юридических лиц. Об этом пишет российское оппозиционное издание "Агентство.Новости".

Какие доказательства обнаружили журналисты о гибели зятя генерала Чайки?

Информация о аннулировании документа, номер которого фигурировал в утечках из баз данных, появилась в системе в ночь на среду. Журналисты выяснили, что статус недействительного этот документ получил еще 1 августа. Именно в тот вечер у входа в закрытый для частного мероприятия ресторан Balzi Rossi прогремел взрыв.



Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подтверждающая смерть Даниила Передрия / Фото российских СМИ

До этого пророссийский блогер Анатолий Шарий 2 августа сообщал, что 27-летний Даниил Передрий погиб, закрыв собой от осколков взрывчатки свою жену – дочь главнокомандующего ПКС России, 25-летнюю Марию Чайко. Женщина в результате взрыва могла получить тяжелые ранения.

Издание "Верстка", ссылаясь на собственный источник, также писало, что дочь генерала оказалась среди пострадавших. Согласно утечкам информации, россиянка сменила фамилию с Чайко на Передрий в 2025 году, а свадьбу пара отпраздновала в июне прошлого года в элитном поселке недалеко от Рублевки.

Напомним, Национальный антитеррористический комитет России сообщал, что неизвестная женщина пыталась пронести внутрь ресторана Balzi Rossi самодельное взрывное устройство, замаскированное под подарок, однако ее остановил охранник.

В результате взрыва на месте погибли сама женщина, охранник и один из посетителей. Еще 21 человек получил ранения. Позже в больнице скончались еще двое пострадавших. Таким образом, всего погибло 5 человек.

Российские СМИ предполагают, что закрытый банкет в ресторане мог быть посвящен 55-летию командующего Воздушно-космическими силами России генерала Александра Чайки. Его день рождения приходится на 27 июля, а на видеозаписях подготовки к празднику, снятых перед взрывом, за кадром упоминается некий "Александр", которому исполнилось 55 лет.

При этом официального подтверждения того, что сам генерал, возглавивший ВКС в мае 2026 года, находился в заведении или был главной целью атаки, пока нет.

В то же время посольство России в Италии цинично назвало этот взрыв "украинским терактом, направленным на запугивание итальянцев, работающих в нашей стране".