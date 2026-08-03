Коментар щодо інциденту оприлюднило посольство Росії в Італії.

Що кажуть представники МЗС Росії щодо вибуху у ресторані Balzi Rossi?

Російська сторона, як і завжди, притягнула до вибуху в ресторані Balzi Rossi Україну. Окупанти заявили, що українська сторона нібито намагалася "залякати італійців", які працюють у Росії.

Плануючи теракт в одному з найкращих італійських ресторанів Москви, київські терористи хотіли залякати італійців, які працюють у Росії, показати їм, що вони теж під прицілом і будь-якої миті можуть стати наступною жертвою,

– цинічно брешуть росіяни.

Також у російському дипвідомстві заявили, що "українська терористична зараза вже починає поширюватися Європою, зокрема Італією".

Водночас жодних доказів на підтвердження причетності України до вибуху російська сторона не оприлюднила.

Нагадаємо, вибух у ресторані Balzi Rossi у центрі Москви стався ввечері 1 серпня. Тоді, за попередніми даними, загинуло 5 людей, ще 21 – зазнала поранень.

За даними російських ЗМІ та телеграм-каналів, у день вибуху в ресторані проходив закритий захід. Очевидці повідомляли, що там святкували день народження неназваного генерала.

Згодом у мережі з'явилися фото та відео із заходу, на одному з яких видно напис "Олександр 55". Російські Z-блогери та журналісти припустили, що йшлося про 55-річчя головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковника Олександра Чайка, якому 27 липня виповнилося 55 років. Водночас офіційного підтвердження його присутності на заході немає.