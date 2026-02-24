Мощный взрыв прогремел в Москве, есть жертвы среди силовиков
- В Москве произошел взрыв возле патрульного авто, в результате которого погиб полицейский и вероятный подрывник.
- Еще один силовик в критическом состоянии, и еще один раненый госпитализирован.
В Москве около полуночи на 24 февраля прогремел сильный взрыв. Обстоятельства инцидента и возможные последствия еще выясняют, но уже известно о погибшем полицейском.
Также якобы на месте умер подрывник, который бросил что-то в патрульное авто. 24 Канал собрал, что пишут об этом российские СМИ.
За прошедшие сутки В Татарстане горит НПС, а в Белгороде очередной блэкаут: в России ночью гремело много взрывов
Центр Москвы всколыхнул взрыв – взорвали полицейских: какие последствия?
В ночь на 24 февраля, по киевскому времени почти в полночь, севернее центра Москвы на Сущевском валу произошел взрыв возле служебного автомобиля ДПС – дорожно-патрульной службы. Это было в районе Савеловского вокзала.
Местные телеграмы пишут, что все было якобы так: неизвестный подошел к патрульной машине и взорвал самодельное взрывное устройство. Погиб и сам подрывник, и один полицейский. Его один напарник, говорят, в критическом состоянии в больнице, и еще один силовик пострадал меньше, но тоже госпитализирован.
Другие же очевидцы сообщали, что подозреваемый в подрыве снимал на месте происшествия видео, а потом отошел в сторону. Кадры с камер, зафиксировавших последствия инцидента, распространяют в сети с пометкой, что поиски виновника взрыва продолжаются.
В Москве прогремел взрыв, погиб силовик: смотрите видео очевидцев
Как бы там ни было, пока большинство информации о взрыве в Москве – из местных источников, и точные обстоятельства еще не известны. Но это уже не первый случай взрывных инцидентов в столице России за последние месяцы.
Когда еще были подрывы в Москве?
В декабре 2025 года взорвался автомобиль с полицейскими, это было на улице Ясеневой, погибли несколько человек. Недалеко от того же места несколькими днями ранее на парковке взорвали автомобиль российского генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.
Всего с декабря 2024 года в Москве и окрестностях убиты несколько высокопоставленных военных России – генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, упомянутого выше генерала Сарварова и генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Во всех этих случаях их взрывали.