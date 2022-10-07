В России заявили об "украинской атаке" на аэродром "Шайковка" в 300 километрах от Москвы

На военном аэродроме в Калужской области прогремел взрыв. Российские власти сразу же обвинили Украину.

Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша утвердил, что аэродром якобы попал под атаку беспилотника, сообщает 24 канал. Известно, что там базируются бомбардировщики Ту-22М3, из которых часто обстреливают украинские города.

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Что заявляют в России

Так, 7 октября взрыв якобы спровоцировал украинский беспилотник. Однако следует отметить, что никаких видео- или фотоподтверждений этой информации нет.

По информации российской стороны, пострадавших нет, а инфраструктура аэродрома и техника не повреждены.

Угрозы работе – нет,

– утвердил губернатор Калужской области.

Также он отметил, что на месте работает следственно-оперативная группа по установлению причин и обстоятельств инцидента.

Что известно сейчас

В украинской сети утверждают, что информации сейчас очень мало. Поэтому ожидается подтверждение этого случая.

Так, если бы Украина действительно нанесла такой удар, это свидетельствовало бы о самой дальней цели из всех, которые она поражала. Более того, это было бы серьезным достижением ВСУ, ведь на этой авиабазе базируется 52-й бомбардировочный полк. Там находятся те же бомбардировщики, которые запускают ракеты по далеким целям в глубине Украины.

Однако, как заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко, вероятно речь идет о взрыве иранского дрона-камикадзе. Он предположил, что беспилотник был запущен в сторону Украины, но упал и сдетонировал на территории аэродрома в Калуге.

Хлопок у оккупантов: последние новости

1 октября в аэропорту у россиян тоже слышали взрывы. Тогда они прогремели во временно оккупированном Крыму в аэропорту Бельбек. Кроме того, в тот же день их слышали в Севастополе.

Громко гремели взрывы и в российском Белгороде 16 сентября. После ночного хлопка там город остался без света, ведь была повреждена подстанция. Тогда же россияне начали истерить и спрашивать, за что им выпала такая кара Божья.

Неспокойно и на временно оккупированной территории Херсонщины. Так, 4 октября там раздался ряд взрывов, в том числе и в районе Антоновского моста.

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