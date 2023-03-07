Почему дрон, что сел на самолет в Мачулищах не заметили: Лукашенко придумал глупое оправдание

26 февраля на аэродроме в Мачулищах произошли взрывы, повредившие российский А-50. Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что самолет атаковал дрон, которым руководил "завербованный СБУ диверсант".

Об этом диктатор заявил во время церемонии вручения государственных наград, его цитируют белорусские СМИ. Заметим, что раньше пропагандисты убеждали, что в Мачулищах ничего не страшного случилось.

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Почему никто не заметил севший на самолет в Мачулищах дрон

По словам Лукашенко, российский радиолокационный самолет, обычно разведывающий ситуацию в воздушном пространстве и координирующий ракетные удары по мирным городам Украины, "почти не пострадал" после поражения. Мол, А-50 обошелся "несколькими царапинами".

Впрочем, заметим, что его почему-то все равно заменили, переправив "почти не поврежденный" экземпляр в Россию. Белорусский диктатор также заявил, что дрон, который успешно пролетел аэродром и приземлился на самолет, не заметили, потому что он был маленьким. Якобы для "диверсионной спецоперации" намеренно избрали беспилотник небольшого размера, ведь, будь он больше, системы слежения его бы "точно отследили".

Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Выбрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашей слежки, конечно, его бы отследили. В Украине были привлечены эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали. Об этом мы расскажем вам потом,

– заявил Лукашенко.

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