Про це диктатор заявив під час церемонії вручення державних нагород, його цитують білоруські ЗМІ. Зауважимо, раніше пропагандисти переконували, що в Мачулищах нічого не страшного трапилося.

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Чому ніхто не помітив дрон, який сів на літак у Мачулищах

За словами Лукашенка, російський радіолокаційний літак, який зазвичай розвідує ситуацію в повітряному просторі й координує ракетні удари по мирних містах України, "майже не постраждав" після ураження. Мовляв, А-50 обійшовся "кількома подряпинами".

Втім, зауважимо, що його чомусь все одно замінили, переправивши "майже не пошкоджений" екземпляр у Росію. Білоруський диктатор також заявив, що дрон, який пролетів аеродромом й успішно приземлився на літак не помітили, бо він був маленьким.

Нібито для "диверсійної спецоперації" навмисно обрали безпілотник невеликого розміру, адже, якби він був більшим, системи стеження його б "точно відстежили".

Не буду в деталях говорити, як передавалися знаряддя злочину, ці безпілотники. Вибрали маленький безпілотник. Тому що, якби вони використовували великий, то системи нашого стеження, звичайно, його відстежили б. В Україні були залучені ці два безпілотники, навчена ця людина та інші, які йому допомагали. Про це ми розповімо вам потім,

– заявив Лукашенко.

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