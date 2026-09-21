О последствиях атаки сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

Что известно об обстреле Житомирщины?

По словам чиновника, пострадала автозаправка на трассе М-06 в пригороде Звягеля.

Информация о раненых и масштабах поражений уточняется.

"На месте работают специальные службы, обеспечивающие локализацию пожара, безопасное движение автомобилей", – уточнил Бунечко.

Напомним, что около 10:00 в Звягельском районе Житомирской области объявили тревогу.

Воздушные силы сообщали о движении ударного БПЛА мимо Звягеля вектором движения на Хмельнитчину.

Тушение пожара под Звягелем / Фото ОВА

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