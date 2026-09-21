Про наслідки атаки повідомив глава ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про обстріл Житомирщини?

За словами чиновника постраждала автозаправка на трасі М-06 у передмісті Звягеля.

Інформація про поранених та масштаби уражень уточнюється.

"На місці працюють спеціальні служби, які забезпечують локалізацію пожежі, безпечний рух автомобілів", – уточнив Бунечко.

Нагадаємо, що близько 10:00 у Звягельському районі Житомирщини оголосили тривогу. Повітряні сили повідомляли про рух ударного БпЛА повз/на Звягель вектором руху на Хмельниччину .

Гасіння пожежі під Звягелем / Фото ОВА

Зауважимо, що уночі та під ранок Росія обстріялала низку українських міст. Серед них – Київ, Чернігів, Запоріжжя. В останньому під масований удар потрапили багатоповерхівки, будівля університету і торгівельний центр.

У Кропивницькому окупанти влучили по підприємству. На території виникла пожежа. Постраждав один працівник. В одному з сіл громади зникла електрика.

На Одещині росіяни зруйнували склади продуктових супермаркетів. Раніше вони вже були атаковані ворогом.