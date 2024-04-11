В Одесской области возросло количество жертв в результате вчерашнего обстрела

11 апреля 2024, 13:37
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Источник:

Одесская областная прокуратура

В Одесской области возросло количество жертв в результате ракетного обстрела 10 апреля. Сейчас по этой атаке открыто дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

Вечером 10 апреля россияне нанесли ракетные удары по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области. Ранее сообщалось о 4 погибших, однако их количество возросло.

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В больнице умер раненый

В Одесской облпрокуратуре сообщили, что 11 апреля в больнице умер мужчина, который был госпитализирован в больницу с тяжелым ранением.

Таким образом, количество погибших увеличилось до 5 человек,
– сообщили в прокуратуре.

Напомним, что также среди погибших – 10-летняя девочка.

Всего 10 апреля 14 человек были госпитализированы в больницу после обстрела. Среди них есть 4-летний ребенок, у девочки осколочное ранение спины и контузия.

Правоохранители проводят расследование: что известно о террористическом ударе

  • Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области 10 апреля в 18:20.
  • В результате обстрела повреждены АЗС и грузовики, которые были припаркованы рядом.
  • В Одесской ОВА сообщили, что, предварительно, враг бил баллистическими ракетами "Искандер-М".
  • Кроме экстренных служб, на место происшествия немедленно прибыли прокуроры и следственно-оперативная группа.
  • Кроме АЗС, на месте обстрела побиты магазины, складские помещения, административные здания и частные дома.
  • Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны – ч. 2 ст. 438 УК Украины.

 

Автор: Анастасія Кушпіт