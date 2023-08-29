На границе Украины и Беларуси взорвались противотанковые мины: что произошло

В ночь на 29 августа на железнодорожном мосту на границе Украины и Беларуси взорвались сразу несколько мин. В результате повреждено железнодорожное полотно.

Сначала об этом сообщил "Беларускі Гаюн" со ссылкой на белорусские провластные каналы. Впоследствии информацию подтвердили в ГПСУ белорусскому изданию "Радио Свобода".

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Подробности инцидента

В опубликованных заявлениях говорится, что около 3:30 на железнодорожном мосту в 800 метрах от белорусской станции "Словно" сдетонировали несколько противотанковых мин ТМ-62М.

Также есть фото с белорусской территории, где видно разрушенное железнодорожное полотно на мосту – повреждение прямо на границе Беларуси с Украиной. На фото можно даже увидеть белорусский пограничный столб.



Повреждение полотна на границе Украины и Беларуси / "Беларускі Гаюн"

Как взрыв объяснили в Украине

Белорусские паблики заявили, что причиной детонации мин стал удар молнии. Впоследствии спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил эту информацию.

По информации, которой я владею, никто не пострадал. Отдельно добавлю, что действует ограничение передвижения граждан на границе, особенно вблизи линии границы. Поэтому минные заграждения на отдельных направлениях, важных для безопасности Украины, угрожают тем, кто хочет прийти к нам с войной,

– подчеркнул Демченко.

Известно, что в результате взрывов была повреждена опора железнодорожного моста и разрушены полотна в обе стороны.

В ВСУ не исключают провокации со стороны Беларуси

Несмотря на то, что угрозы наступления со стороны Беларуси нет, Сергей Наев не исключает возможности провокаций и диверсий на украинско-белорусской границе. Поэтому Украина принимает меры по повышению наших контрдиверсионных и оборонных возможностей.

Он также сообщил, что в сентябре на территории Беларуси запланировано проведение ряда совместных учений ОДКБ ("Эшелон", "Поиск", "Взаимодействие"), которые могут быть использованы в качестве легитимизации наращивания военного присутствия.

Отметим, что 28 августа в Белоруссию для учений прибыли военные из Казахстана, а 29 августа в страну прибыл второй эшелон вооруженных сил России.

В то же время Наев успокоил, что признаков формирования ударных группировок в полосе ОСУВ "Север" нет, а имеющийся набор войск прикрытия вооруженных сил Беларуси и группировки прикрытия ДК из состава группировки "Запад" готов преимущественно к ведению сдерживающих и оборонительных действий на собственной территории.

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что в настоящее время ситуация на границе с Беларусью полностью контролируема и резких изменений не предвидится.