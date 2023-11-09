В США произошел взрыв на химическом заводе, пришлось эвакуировать школу: есть угроза загрязнения воздуха
Источник:NBC News
В американском штате Техас на заводе Sound Resource Solutions раздался взрыв. Химическое предприятие производит растворители для клея и жидкости для снятия краски.
Взрыв раздался 8 ноября. После этого на заводе вспыхнул мощный пожар, в небе зафиксировали столб черного дыма.
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Что известно о взрыве и пожаре на химическом заводе
Президент Sound Resource Solutions Джефф Харфилд рассказал, что в результате инцидента пострадал один сотрудник завода. У него незначительные ожоги, он получил помощь. Все остальные работники уцелели.
По состоянию на 13:00 8 ноября спасатели локализовали пожар. Хотя из-за огня им пришлось:
- эвакуировать местную школу;
- объявить об опасности в радиусе более 1 километра от завода;
- перекрыть шоссе.
Управление по чрезвычайным ситуациям округа Полк сообщило, что шлейф дыма от взрыва направлялся в сторону района Ливингстон. Поэтому местным жителям рекомендовали выключить системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в домах и на предприятиях.
Дым от пожара на химическом заводе в штате Техас: смотрите видео
На данный момент влияние химического вещества, находящегося в воздухе, неизвестно,
– заявили в Управлении.
Там также добавили, что химикаты могут:
- вызывать острую токсичность, канцерогенность;
- вызвать серьезное повреждение или раздражение глаз, раздражение кожи;
- представлять опасность аспирации и токсичность для органов.
Последствия взрыва на химическом заводе в США: смотрите видео
Последние новости о пожарах: коротко
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- 30 октября российские захватчики атаковали судоремонтный завод в Одессе. Там вспыхнул пожар. К сожалению, россияне ранили двух человек.