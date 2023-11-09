В США произошел взрыв на химическом заводе, пришлось эвакуировать школу: есть угроза загрязнения воздуха

В американском штате Техас на заводе Sound Resource Solutions раздался взрыв. Химическое предприятие производит растворители для клея и жидкости для снятия краски.

Взрыв раздался 8 ноября. После этого на заводе вспыхнул мощный пожар, в небе зафиксировали столб черного дыма.

Смотрите также В Бурятии вспыхнул мощный пожар на горно-обогатительном комбинате: там черный дым

Что известно о взрыве и пожаре на химическом заводе

Президент Sound Resource Solutions Джефф Харфилд рассказал, что в результате инцидента пострадал один сотрудник завода. У него незначительные ожоги, он получил помощь. Все остальные работники уцелели.

По состоянию на 13:00 8 ноября спасатели локализовали пожар. Хотя из-за огня им пришлось:

эвакуировать местную школу;

объявить об опасности в радиусе более 1 километра от завода;

перекрыть шоссе.

Управление по чрезвычайным ситуациям округа Полк сообщило, что шлейф дыма от взрыва направлялся в сторону района Ливингстон. Поэтому местным жителям рекомендовали выключить системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в домах и на предприятиях.

Дым от пожара на химическом заводе в штате Техас: смотрите видео

На данный момент влияние химического вещества, находящегося в воздухе, неизвестно,

– заявили в Управлении.

Там также добавили, что химикаты могут:

вызывать острую токсичность, канцерогенность;

вызвать серьезное повреждение или раздражение глаз, раздражение кожи;

представлять опасность аспирации и токсичность для органов.

Последствия взрыва на химическом заводе в США: смотрите видео

Последние новости о пожарах: коротко