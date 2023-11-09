Вибух пролунав 8 листопада. Після цього на заводі спалахнула потужна пожежа, у небі зафіксували стовп чорного диму.

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Що відомо про вибух та пожежу на хімічному заводі

Президент Sound Resource Solutions Джефф Харфілд розповів, що внаслідок інциденту постраждав один співробітник заводу. У нього незначні опіки, він отримав допомогу. Всі інші працівники вціліли.

Станом на 13 годину 8 листопада рятувальники локалізували пожежу. Хоч через вогонь їм довелось:

евакуювати місцеву школу;

оголосити про небезпеку в радіусі понад 1 кілометра від заводу;

перекрити шосе.

Управління з надзвичайних ситуацій округу Полк повідомило, що шлейф диму від вибуху прямував у бік району Лівінгстон. Саме тому місцевим мешканцям рекомендували вимкнути системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря у будинках та на підприємствах.

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На цю мить вплив хімічної речовини, яка перебуває у повітрі, невідома,

– заявили в Управлінні.

Там також додали, що хімікати можуть:

викликати гостру токсичність, канцерогенність;

спричинити серйозне пошкодження або подразнення очей, подразнення шкіри;

становити небезпеку аспірації та токсичність для органів.

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