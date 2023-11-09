Вибух пролунав 8 листопада. Після цього на заводі спалахнула потужна пожежа, у небі зафіксували стовп чорного диму.
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Що відомо про вибух та пожежу на хімічному заводі
Президент Sound Resource Solutions Джефф Харфілд розповів, що внаслідок інциденту постраждав один співробітник заводу. У нього незначні опіки, він отримав допомогу. Всі інші працівники вціліли.
Станом на 13 годину 8 листопада рятувальники локалізували пожежу. Хоч через вогонь їм довелось:
- евакуювати місцеву школу;
- оголосити про небезпеку в радіусі понад 1 кілометра від заводу;
- перекрити шосе.
Управління з надзвичайних ситуацій округу Полк повідомило, що шлейф диму від вибуху прямував у бік району Лівінгстон. Саме тому місцевим мешканцям рекомендували вимкнути системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря у будинках та на підприємствах.
Дим від пожежі на хімічному заводі в штаті Техас: дивіться відео
На цю мить вплив хімічної речовини, яка перебуває у повітрі, невідома,
– заявили в Управлінні.
Там також додали, що хімікати можуть:
- викликати гостру токсичність, канцерогенність;
- спричинити серйозне пошкодження або подразнення очей, подразнення шкіри;
- становити небезпеку аспірації та токсичність для органів.
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Останні новини про пожежі: коротко
- У російській Бурятії на гірничо-збагачувальному комбінаті 8 листопада спалахнула пожежа. Про її наслідки та причини окупанти не повідомляли.
- Перед цим 31 жовтня пожежа спалахнула на нафтобазі в тимчасово окупованому Донецьку. Вороги писали, що було декілька прильотів. Там горіли цистерни з пальним ворога.
- 30 жовтня російські загарбники атакували судноремонтний завод в Одесі. Там спалахнула пожежа. На жаль, росіяни поранили двох людей.