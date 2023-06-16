Пока ООН закрывает глаза: Европарламент признал подрыв ГЭС военным преступлением России
Депутаты Европейского парламента на пленарном заседании 14 июня в Страсбурге признали подрыв Каховской гидроэлектростанции военным преступлением России. В то же время Организация объединенных наций до сих пор колеблется, кто же виноват в уничтожении дамбы.
Об этом на своем стриме рассказал Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, ООН просто не хочет видеть и признавать очевидное.
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"Последнее военное преступление России"
Депутаты Европарламента осудили уничтожение дамбы в Новой Каховке. Кроме того, его назвали "последним военным преступлением России", за которое должны быть ответственные последствия.
Такую резолюцию приняли во зло Организации объединенных наций – привет вам ООНовцы – которые до сих пор не могут определиться, кто же взорвал Каховскую ГЭС. При том, что ее больше года контролирует Россия,
– подчеркнул Олег Жданов.
Собственно, у остатков Каховской ГЭС по-прежнему находятся российские военные. Они занимали даже крыши затопленных домов у станции. Однако почему-то ООН до сих пор этого не видит и не понимает. Или же просто делает вид, что не понимает.
Европарламент четко классифицировал подрыв станции, откровенно назвав это военным преступлением России.Обратите внимание! В издании Reuters сообщили, что по выводам группы юридических экспертов, взрыв на Каховский ГЭС вызвала взрывчатка, заложенная россиянами. На такое исследование западным аналитикам понадобилось практически две недели.
Олег Жданов о признании подрыва Каховской ГЭС военным преступлением: смотреть видео
Подрыв Каховской ГЭС: последние новости
- Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 15 июня посетил оккупированную Запорожскую АЭС. Он, в частности, высказался о подрыве Каховской дамбы. Одним из важнейших последствий трагедии Гросси назвал вопрос охлаждения ЗАЭС. Пока для этого есть пруд-охладитель, воды в котором хватит еще на время. Станция будет работать над пополнением воды для поддержания нормального функционирования ЗАЭС, за чем будет следить МАГАТЭ.
- Проблем после уничтожения Каховской ГЭС на самом деле очень много. Еще одной из них возможно распространение инфекционных заболеваний. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, некоторые опасные показатели в воде превышают норму в 28 тысяч раз. На пострадавших территориях предполагают распространение холеры, хотя пока ни одного случая не было зафиксировано.
- В Укргидроэнерго сообщили, что на возобновление работы Каховской ГЭС нужно не менее 5 лет. Такой промежуток времени понадобится потому, что восстановить гидроэлектростанцию из-за подрыва невозможно. Вместо этого придется разобрать старую и уже на ее месте строить новую.