Пока ООН закрывает глаза: Европарламент признал подрыв ГЭС военным преступлением России

Депутаты Европейского парламента на пленарном заседании 14 июня в Страсбурге признали подрыв Каховской гидроэлектростанции военным преступлением России. В то же время Организация объединенных наций до сих пор колеблется, кто же виноват в уничтожении дамбы.

Об этом на своем стриме рассказал Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, ООН просто не хочет видеть и признавать очевидное.

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"Последнее военное преступление России"

Депутаты Европарламента осудили уничтожение дамбы в Новой Каховке. Кроме того, его назвали "последним военным преступлением России", за которое должны быть ответственные последствия.

Такую резолюцию приняли во зло Организации объединенных наций – привет вам ООНовцы – которые до сих пор не могут определиться, кто же взорвал Каховскую ГЭС. При том, что ее больше года контролирует Россия,

– подчеркнул Олег Жданов.

Собственно, у остатков Каховской ГЭС по-прежнему находятся российские военные. Они занимали даже крыши затопленных домов у станции. Однако почему-то ООН до сих пор этого не видит и не понимает. Или же просто делает вид, что не понимает.

Европарламент четко классифицировал подрыв станции, откровенно назвав это военным преступлением России.

В издании Reuters сообщили, что по выводам группы юридических экспертов, взрыв на Каховский ГЭС вызвала взрывчатка, заложенная россиянами. На такое исследование западным аналитикам понадобилось практически две недели.

Олег Жданов о признании подрыва Каховской ГЭС военным преступлением: смотреть видео

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости