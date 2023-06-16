Про це на своєму стрімі розповів Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, ООН просто не хоче бачити та визнавати очевидне.

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"Останній воєнний злочин Росії"

Депутати Європарламенту засудили знищення дамби в Новій Каховці. Крім того, його назвали "останнім воєнним злочином Росії", за яке мають бути відповідні наслідки.

Таку резолюцію прийняли на зло Організації об'єднаних націй – привіт вам ООНівці – які досі не можуть визначитись, хто ж підірвав Каховську ГЕС. При тому, що її понад рік контролює Росія,

– наголосив Олег Жданов.

Власне, біля залишків Каховської ГЕС досі перебувають російські військові. Вони займали навіть дахи затоплених будинків біля станції. Однак чомусь ООН досі цього не бачить і не розуміє. Або ж просто вдає, що не розуміє.

Натомість Європарламент чітко класифікував підрив станції, відверто назвавши це воєнним злочином Росії.

Зверніть увагу! У виданні Reuters повідомили, що за висновками групи юридичних експертів, вибух на Каховський ГЕС спричинила вибухівка, яку заклали росіяни. На таке дослідження західним аналітикам знадобилось фактично два тижні.

Олег Жданов про визнання підриву Каховської ГЕС воєнним злочином: дивитись відео

Підрив Каховської ГЕС: останні новини