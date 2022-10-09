Изменят ли взрывы на Крымском мосту ситуацию на фронте: мнение обозревателя

Взрыв и повреждение Крымского моста повлекут и ощутимое ухудшение логистики российских войск. Как следствие это отразится и на фронтах российско-украинской войны.

Повреждение моста точно не останется без последствий, но их масштабы будут заметны только со временем. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Взрыв на Крымском мосту ухудшил логистику

Пропускная способность автомобильной части моста снизилась вдвое. Ведь, как видно из опубликованных кадров, в результате взрыва обрушился один из пролетов Крымского моста.

Я так понимаю, что сейчас движение совершается в реверсивном режиме. То есть, один поток идет, а другой – пропускает. Такое происходит при ремонте дорог,

– объяснил Денис Попович.

Следовательно, поскольку значительная часть группировки российской армии получала поставки через Крым, а туда запасы поступали через этот мост, то соответствующие последствия должны быть.

Специалист убежден, что Украине следовало бы воспользоваться этой возможностью и попытаться продолжить наступление на Херсонском плацдарме.

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Ситуация на фронте

На фоне ярких взрывов в Керченском проливе на линии фронта в последние дни заметна абсолютная информационная тишина. Эксперт считает, что это может быть связано с перегруппировкой сил и подготовкой к дальнейшим наступательным действиям.

Мы имеем в виду прежде Луганское и Херсонское направление. Возможно, увеличение ежедневного количества ликвидированных российских солдат связано с тем, что они продолжают попытки наступательных действий на Бахмутском направлении.

– отмечает военный обозреватель.

Мол, они продолжают безуспешные попытки штурма украинских позиций, а следовательно несут существенные потери.

Взрыв на Крымском мосту: