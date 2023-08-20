В Курске прогремел взрыв на железнодорожном вокзале, в Москве тоже ловили БПЛА

Ночью 20 августа в российском Курске прогремел мощный взрыв в районе железнодорожного вокзала. Россияне снова заявляют об атаке беспилотника. Угроза атаки вроде бы была и в Московской области.

Взрыв произошел около 3:20, сообщают росСМИ. Очевидцы публикуют кадры с места событий – над вокзалом поднялся дым, а внутри самого здания рассыпаны обломки стекла.

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На место происшествия прибыли пожарные и правоохранители, утро у них очень неспокойное.

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В здании вокзала загорелась крыша, есть раненые

Губернатор Курской области Роман Старовойт говорит, что причина взрыва – якобы "украинский беспилотник", врезавшийся в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар.

По его словам, 5 человек получили легкие ранения от обломков стекла.

"По предварительной информации он (дрон) врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от обломков стекла. Подробности уточняю. Все оперативные службы находятся на месте", - сообщил губернатор.

Очевидцы рассказывают о "бабах": видео

Беспокойно было и в Московской области. Россияне объявляли план "Ковер" в аэропортах "Внуково" и "Домодедово" из-за угрозы БпЛА.

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