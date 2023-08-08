Взрыв на левом берегу Киева 7 августа – в ГСЧС не получали вызовов
Поздним вечером 7 августа на левом берегу Киева был слышен взрыв. Но работников ГСЧС никто не вызывал.
В Главное управление ГСЧС в Киеве не поступало вызовов относительно взрыва 7 августа. Об этом 24 Каналу сказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Там говорят: если бы произошел взрыв газа, об этом знали бы уже вчера.
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Что известно о взрыве
О том, что на левом берегу столицы что-то взорвалось, начали писать вечером 7 августа телеграм-каналы. Они же высказали мнение, что это "что-то бытовое". Вероятно, звук взрыва записала камера слежения.
Взрыв на левом берегу Киева: смотрите видео
Следует отметить, что 7 августа воздушную тревогу не объявляли. Ранее, 6 июля, взрывы на левом берегу Киева были связаны с работой военных – в Вышгородском районе уничтожали взрывоопасные предметы. Но тогда о том, что будет громко, предупредили заранее.
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Последние новости о взрывах в Украине
К сожалению, в последнее время взрывы в населенных пунктах преимущественно связаны с кровопролитной войной, которую Россия ведет против Украины, – поэтому горожан и испугали громкие звуки ночью.
- Вечером 7 августа государство-агрессор обстреляло город Покровск Донецкой области. Погибли 5 человек, травмировалось более 30. Россия цинично обстреляла город дважды – второй раз, когда приехали полицейские и спасатели. Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.
- Попали в многоэтажку, повреждены также жилые дома, гостиница, заведения питания, магазины, административные здания. Били, вероятно, из "Искандеров".
- Владимир Зеленский первым отреагировал на обстрел и показал страшные кадры разрушений в Покровске 7 августа.
- Журналист Денис Казанский считает, что россияне пытались повторить историю с краматорской пиццерией, ведь в доме, попавшем под обстрел в Покровске, расположен ресторан. Его обычно посещают волонтеры и иностранные журналисты, которые приезжают на фронт.