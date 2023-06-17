На шахте в Павлограде произошел взрыв метана: под землей находились 200 горняков

Ночью 17 июня на угольной шахте в Павлограде произошел взрыв метана. На момент инцидента под землей находились 200 горняков.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. По меньшей мере 3 работника получили ранения.

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Под землей в момент взрыва было 200 шахтеров

Взрыв метана произошел ночью 17 июня. Во время инцидента в шахте работало 200 человек, трое из них получили ранения. В настоящее время они госпитализированы и получают необходимую помощь.

Остальные шахтеры не пострадали, их вывели на поверхность. Что стало причиной взрыва – пока неизвестно. В Минэнергетики выясняют все детали инцидента.

Во Львовской области погиб горняк в шахте

Во Львовской области погиб работник шахты "Красноградская". Что стало причиной смерти – неизвестно. Мужчину зовут Василий Пограничный, он 1965 года рождения.

Инцидент произошел в мае. По предварительной информации, работник шахты Василий Пограничный погиб в результате несчастного случая. Однако следственные действия продолжаются.

Без мужа, отца остались жена и четыре дочери. Вместе с коллегами, профсоюзными собратьями выражаем искренние соболезнования семье погибшего,

– сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

Сейчас на "Красноградской" шахте работает специальная комиссия, которая должна установить все детали инцидента. О результатах расследования будет известно позже.

Во время ракетной атаки около 3000 шахтеров застряли под землей.

В конце ноября 2022 года в результате вражеской атаки в Днепропетровской области под землей застряло около 3000 шахтеров. Около 2000 работников – на шахтах в Павлограде, еще 653 – в Кривом Роге.

Операция по спасению продолжалась несколько часов, однако всех шахтеров подняли на землю.

"653 шахтеров, оказавшихся под землей во время обесточивания шахт в Кривом Роге, уже подняты на поверхность. Также поднять удалось более 2 000 работников шахт в Павлоградском районе", – написал мэр Кривого Рога Александр Вилкул.