В Крыму продолжает детонировать склад: происходит эвакуация, движение по "Тавриде" перекрыто

В аннексированном Крыму ночью 19 июля произошел "прилет" по складу с боеприпасами на Старокрымском полигоне. Там до сих пор раздаются громкие звуки взрывов и якобы происходит детонация вражеских снарядов.

Об этом сообщают российские СМИ. Местные власти также якобы планируют эвакуацию населения с места "прилета", передает 24 Канал.

Смотрите также В Крыму – мощные взрывы: местные жалуются на "хлопок" в Феодосии

На Старокрымском полигоне до сих пор раздаются взрывы

Пропагандисты подчеркивают, что взрывы на Старокрымском полигоне продолжаются до сих пор. Поэтому оккупационные власти планируют эвакуировать около 2 тысяч местных жителей.

На Старокрымском полигоне продолжается детонация боеприпасов: смотрите видео

В телеграм-канале "Крымский ветер" рассказали, что еще один взрыв прогремел около 6:54 утра по местному времени. Так, взрывную волну почувствовали в Феодосии, кое-где сработали сигнализации автомобилей.

На Старокрымском полигоне снова слышали взрывы / Видео с телеграм-канала "Крымский ветер"

На самом полигоне также виден черный дым и слышны звуки взрывов. Оккупанты жалуются, что этот "прилет" был очень громким.

На полигоне в Крыму прилет: смотрите видео

В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие среди населения в результате детонации боеприпасов. Также неизвестно, каковы масштабы разрушений на полигоне.

На Старокрымском полигоне детонация боеприпасов: смотрите видео

оккупанты перекрыли движение возле полигона

Представители российского министерства транспорта рассказали, что перенаправляют весь транспорт Крыма в объезд перекрытого участка "Тавриды".



Россияне перекрыли движение возле Старокрымского полигона / Фото из российских телеграм-каналов

Они также отметили, что движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на дорогу Белогорск-Феодосия. Железнодорожный транспорт якобы работает в штатном режиме.

Также так называемый советник "председателя" Крыма Олег Крючков сказал, что часть автодороги "Таврида" со 118 до 130 километров перекрыта. Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

Далее стало известно, что автодорогу "Таврида" с целью "обеспечения безопасности дорожного движения" перекрыли в обоих направлениях. Так, весь транспорт захватчики перенаправляют со стороны Керчи на съезды из "Тавриды" в Феодосии, Льговского, со стороны Симферополя в Белогорском районе. Также возможно движение автомобилей по автомобильной дороге от Джанкоя до Феодосии через поселок Советский.

Между тем, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет, что очередь из "туристов" Крыма на пересечение границы между Украиной и Россией в оккупированном Новоазовске на утро составляет уже примерно 12 километров. Эти люди, очевидно, еще не слышали о взрывах на аннексированном полуострове.

Российские "туристы" хотят ехать в Крым: смотрите видео

Что известно о взрывах на Старокрымском полигоне