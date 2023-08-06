Могут работать партизаны: в России минусируются заводы по производству ракет
Стало известно, что в республике Удмуртия прогремел взрыв на Воткинском заводе, производящем для российской армии ракеты "Искандер". Руководство объяснило его "срабатыванием аппаратуры", однако нельзя сбрасывать со счета и диверсии.
Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он склоняется к мнению, что взрыв на заводе был вызван действиями тех, кто не согласен с политикой российской власти.
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Кто может стоять за взрывами
Этот и подобные заводы стационарные цели, точное расположение которых нам известно.
"Не исключаю, что к взрыву могут быть причастны украинские спецслужбы, которые либо используя своих агентов, либо завербовав кого-то из местных, попытались уничтожить производственные мощности России", – предположил Свитан.
Уничтожать российские предприятия с помощью диверсий – это очень грамотный подход, ведь у Украины нет ракет, которые могли бы туда долететь. В то же время, лучше уничтожить ракету во время производства, чем ловить ее в небе.
Роман Свитан о взрыве на Воткинском заводе: смотрите видео
Впрочем, Свитан также отмечает, что к взрыву могут быть причастны партизанские отряды. По его словам, на сегодняшний день уже сформированы повстанческие войска Татарстана, Ичкерии, Якутии и Удмуртии. Для осуществления подобных диверсий они могут оперировать своими подручными средствами или получать их от Украины.
Что известно о взрыве на Воткинском заводе
- Непонятное событие произошло 5 августа в 11 часов утра. Руководство завода заявило, что он продолжает работать в штатном режиме, однако местные сообщают о повреждении одного из корпусов предприятия и дыме от взрыва, который видели за городом.
- По сообщению телеграм-канала "Удмуртия против коррупции", после взрыва рассматривалось две версии: использование дрона или разрыв изделия. По информации источника, правдивой оказалась вторая версия, и взорвалось изделие, находившееся в бронекапсуле. Поэтому на заводе никто не пострадал, несмотря на определенные повреждения производства.
- С 2022 года Воткинский завод находится под санкциями США, Японии, ЕС, Украины и Швейцарии. Ракеты, которые он производит, способны нести ядерный заряд и представляют большую угрозу для гражданского населения Украины.