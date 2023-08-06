Могут работать партизаны: в России минусируются заводы по производству ракет

Стало известно, что в республике Удмуртия прогремел взрыв на Воткинском заводе, производящем для российской армии ракеты "Искандер". Руководство объяснило его "срабатыванием аппаратуры", однако нельзя сбрасывать со счета и диверсии.

Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он склоняется к мнению, что взрыв на заводе был вызван действиями тех, кто не согласен с политикой российской власти.

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Кто может стоять за взрывами

Этот и подобные заводы стационарные цели, точное расположение которых нам известно.

"Не исключаю, что к взрыву могут быть причастны украинские спецслужбы, которые либо используя своих агентов, либо завербовав кого-то из местных, попытались уничтожить производственные мощности России", – предположил Свитан.

Уничтожать российские предприятия с помощью диверсий – это очень грамотный подход, ведь у Украины нет ракет, которые могли бы туда долететь. В то же время, лучше уничтожить ракету во время производства, чем ловить ее в небе.

Роман Свитан о взрыве на Воткинском заводе: смотрите видео

Впрочем, Свитан также отмечает, что к взрыву могут быть причастны партизанские отряды. По его словам, на сегодняшний день уже сформированы повстанческие войска Татарстана, Ичкерии, Якутии и Удмуртии. Для осуществления подобных диверсий они могут оперировать своими подручными средствами или получать их от Украины.

Что известно о взрыве на Воткинском заводе