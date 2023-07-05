Не только остановка контрнаступления: Мусиенко предположил, какая еще цель у россиян для подрыва ЗАЭС

Намерение России вызвать аварию на ЗАЭС может иметь не только военное значение. Таким терактом оккупанты готовятся бросить вызов миру и заставить его отказаться от поддержки Украины.

Такими соображениями с 24 Каналом поделился руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его мнению, Россия хочет использовать провокации на ЗАЭС в информационно-пропагандистских целях.

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Теракт как способ нажать на Запад

Мусиенко считает, что ядерный шантаж, проводимый Россией, сеет сомнения в скептиках украинской победы.

"Это подбрасывает им еду для размышлений, мол, не стоит помогать Украине победить. Вы же видите, на что готова пойти Россия для сохранения оккупированных территорий", – объяснил военный эксперт.

Большинство государств мира и все сознательные люди ясно понимают, что за провокациями на ЗАЭС стоит Россия. Но России, в некоторой степени, это даже выгодно продемонстрировать, насколько сильно ее желание остановить Запад и Украину.

Обратите внимание! Россия применяет против Украины тактику выжженной земли. Еще накануне вторжения Россия уничтожила промышленную инфраструктуру Донбасса и Луганщины, сделав эти регионы экономически беспомощными. С этой же целью оккупанты совершают удары по критической инфраструктуре Украины. Как сообщает ГУР, оккупанты готовятся к повторным обстрелам инфраструктуры этой осенью

"Собственно, провокации на ЗАЭС также являются продолжением энергетического террора России. Может быть, речь идет не только об остановке контрнаступления. Россия просто хочет нанести нашей экономике максимальный ущерб", – убежден Мусиенко.

Александр Мусиенко о том, как Россия разыгрывает карту ЗАЭС: смотрите видео

Пострадает ли российская армия от аварии на ЗАЭС

Не так давно появилось сообщение о том, что Россия отводит свои силы от Запорожской АЭС По мнению Мусиенко, оккупанты могут отвести свои силы на расстояние в несколько десятков километров, где радиационное поражение будет самым сильным.

"Хотя с другой стороны, опыт подрыва Каховской ГЭС показывает, что Россия может прикрываться своими военными как аргументом, почему им было не выгодно совершать теракт. Мол, нам не выгодно было совершать преступление, ведь сами мы больше всего пострадали от него", – раскрыл пропагандистскую тактику военный эксперт.

Россия не ценит жизнь своих военных, бросая их на штурмы как пушечное мясо. Ей ничего не мешает сделать это снова, подставив под удар небольшую часть своих сил.

Эти провокации нужно прекратить. Их нельзя оставлять без ответа, ведь, чувствуя безнаказанность, Россия будет идти на еще большие преступления,

– убежден Мусиенко.

Несмотря на чрезвычайно непростую ситуацию, мировое сообщество еще может повлиять на Россию и предотвратить аварию. Между Соединенными Штатами и Россией существуют закрытые каналы коммуникации, которые могут стать важным инструментом для разрешения этой ситуации.

Авария на ЗАЭС: что может произойти