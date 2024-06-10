Взрывчатка сдетонировала в руках: в результате взрыва на оружейном заводе в Польше погибла женщина
Источник:RMF FM
В Польше на оружейном заводе Mesko в понедельник, 10 июня, прогремел взрыв. Погибла одна из работниц завода, которая находилась внутри.
Завод расположен в городе Скаржиско-Каменна. Взрыв произошел в центре ракетного топлива.
Смотрите также Один из самых богатых бизнесменов Польши умер при загадочных обстоятельствах: что известно
Могла сдетонировать взрывчатка
В момент, когда взорвался центр, там находилось два человека. Жизнь одного из них спасти не удалось. Как сообщили в Wiadomości, погибшей оказалась 41-летняя женщина. Там также заявили, что могла сдетонировать взрывчатка. Вероятно, погибшая женщина после сушки паковала для транспортировки материалы. Пакет взорвался, когда она несла его в руках.
Внутри вместе с погибшей находился 59-летний мужчина – он получил ранения. Мужчину доставили в больницу. Угрозы его жизни нет.
Третий человек на момент взрыва был на улице и не пострадал.
Руководство завода продолжает выяснять, что произошло. По словам президента завода Эльжбеты Сренявской, там все строго контролировалось, ведь это был современный центр.
У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад,
– сказала Сренявская.
Пожар, который возник после взрыва, уже потушили. Сейчас на заводе работает специально созданная группа для расследования причин трагедии.
"Мы под наблюдением прокурора объясним обстоятельства этого драматического события", – отметили в полиции Скаржиска.
В Польше сгорел торговый центр
- В мае в Варшаве вспыхнул огромный торговый центр, в котором работали примерно 1400 магазинов. Здание сгорело почти полностью, а пожарные тушили огонь в течение нескольких часов.
- Пострадавших в пожаре не было, ведь он вспыхнул ночью – примерно в 03:31. Огонь быстро распространялся из-за скопления легковоспламеняющихся материалов, в основном текстиля. Также сообщалось о возгорании химических веществ, а потому жителей Варшавы просили закрыть окна и не вдыхать дым.
- В польских СМИ этот пожар вызвал немало вопросов. Там говорят, что противопожарные средства не поддерживались в надлежащем состоянии. Или же не смогла сработать система отсечения огня в отдельных зонах, которая должна была бы предотвратить распространение пожара.
- К тому же пожарных долго никто не вызывал. Вероятно, свидетели пожара наблюдали за возгоранием, считая, что кто-то уже сообщил соответствующие службы.