Взрывчатка сдетонировала в руках: в результате взрыва на оружейном заводе в Польше погибла женщина

В Польше на оружейном заводе Mesko в понедельник, 10 июня, прогремел взрыв. Погибла одна из работниц завода, которая находилась внутри.

Завод расположен в городе Скаржиско-Каменна. Взрыв произошел в центре ракетного топлива.

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Могла сдетонировать взрывчатка

В момент, когда взорвался центр, там находилось два человека. Жизнь одного из них спасти не удалось. Как сообщили в Wiadomości, погибшей оказалась 41-летняя женщина. Там также заявили, что могла сдетонировать взрывчатка. Вероятно, погибшая женщина после сушки паковала для транспортировки материалы. Пакет взорвался, когда она несла его в руках.

Внутри вместе с погибшей находился 59-летний мужчина – он получил ранения. Мужчину доставили в больницу. Угрозы его жизни нет.

Третий человек на момент взрыва был на улице и не пострадал.

Руководство завода продолжает выяснять, что произошло. По словам президента завода Эльжбеты Сренявской, там все строго контролировалось, ведь это был современный центр.

У нас произошел взрыв в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад,

– сказала Сренявская.

Пожар, который возник после взрыва, уже потушили. Сейчас на заводе работает специально созданная группа для расследования причин трагедии.

"Мы под наблюдением прокурора объясним обстоятельства этого драматического события", – отметили в полиции Скаржиска.

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