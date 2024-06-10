Завод розташований у місті Скаржисько-Каменна. Вибух стався у центрі ракетного палива.

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Могла здетонувати вибухівка

У момент, коли вибухнув центр, там перебувало двоє осіб. Життя однієї із них врятувати не вдалося. Як повідомили у Wiadomości, загиблою виявилася 41-річна жінка. Там також заявили, що могла здетонувати вибухівка. Ймовірно, загибла жінка після сушіння пакувала для транспортування матеріали. Пакунок вибухнув, коли вона несла його у руках.

Усередині разом із загиблою перебував 59-річний чоловік – він отримав поранення. Чоловіка доставили до лікарні. Загрози його життю немає.

Третя людина на момент вибуху була надворі та не постраждала.

Керівництво заводу продовжує з'ясовувати, що сталося. За словами президентки заводу Ельжбети Сренявської, там все строго контролювалося, адже це був сучасний центр.

У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який було введено в експлуатацію кілька років тому,

– сказала Сренявська.

Пожежу, яка виникла після вибуху, вже загасили. Наразі на заводі працює спеціально створена група для розслідування причин трагедії.

"Ми під наглядом прокурора пояснимо обставини цієї драматичної події", – зазначили у поліції Скаржиська.

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