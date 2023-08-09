Разрушительный взрыв на российском заводе в Сергиев Посад: все, что известно об инциденте

В России на заводе, где производилось оборудование для силовых структур, произошел мощный взрыв. Число пострадавших растет очень быстро.

9 августа в стране-агрессорке узнали, что такое разбирать завалы. Все, что известно о взрыве собрал 24 Канал.

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Что известно о взрыве

9 августа, около 11:00 в Московской области в городе Сергиев Посад прогремел мощный взрыв на "Загорском оптико-механическом заводе". На месте происшествия образовался огромный столб из дыма, напоминающий гриб, а в соседних домах вылетели окна.

Момент взрыва попал на камеру: смотрите видео

По данным прокремлевских изданий, предварительно взорвался состав пиротехники компании "Пиро-Росс". Она арендовала помещение возле этого предприятия. В экстренных службах Москвы сообщили, что взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса и подтвердили, что взрыв произошел в ангаре с пиротехникой.

Человеческий фактор вызвал взрыв в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде, разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров,

– заявили экстренные службы.

Все люди из всех зданий и цехов на территории ЗОМЗ. На место сразу прибыли спасательные службы, чтобы разбирать завалы. Впоследствии Москва направила дополнительные отряды спасателей, потому что разрушения оказались больше, чем казались сначала.

Взрыв был настолько мощный, что повреждены соседние здания: спорткомплекс "Луч", школы №19 и №21, Сергиево-Посадский колледж и около 20 многоквартирных домов.

К удивлению, в России пока не обвиняют во взрыве никого, кроме самих себя. В стране-агрессоре сразу отвергли версии об "атаки беспилотников" и "террористических актах" и возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

На заводе разбирают завалы: смотрите видео

Что известно о пострадавших

По данным российских СМИ, всего пострадали 49 человек. Предварительно, по меньшей мере, 6 в реанимации – у них ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. В других – осколочные повреждения средней тяжести.

Число пострадавших еще может возрасти. Ведь остается возможность того, что под завалами еще могут находиться люди.

Что известно о заводе, на котором произошел взрыв

АО "Загорский оптико-механический завод" (ЗОМЗ), входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех". Оказалось, что он ведущий разработчик и производитель оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

Там производили оптические прицелы, тепловизоры и головки самонаведения ракет, бинокли, приборы ночного видения.

В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев заявляет, что завод, где произошел взрыв, якобы не имеет отношения к оптике и там давно производят пиротехнику.