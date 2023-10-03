В Британии раздался мощный взрыв: огненный "гриб" осветил вечерний Оксфорд
Источник:BBC
В Оксфорде, что в Великобритании местные сообщают о мощном взрыве вблизи города. В сети начали публиковать кадры вспыхнувшего в вечернем небе огненного шара.
В течение нескольких минут жители Оксфорда наблюдали мощное сияние за городом. Впоследствии стало известно, что причиной этого стал удар молнии.
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Взрыв посреди грозы
В британском городе Оксфорд вечером раздался мощный взрыв. Местным удалось запечатлеть масштабный "огненный шар", который освещал город в течение нескольких минут. В это время в Оксфорде была гроза – именно она и послужила причиной инцидента.
Молния попала в электростанцию Severn Trent Green в Кассингтоне, к северу от Оксфорда. Компания заявила, что в результате удара взорвался один из ее резервуаров для биогаза. К счастью, никто не пострадал – работники и спецслужбы ликвидируют последствия.
Местные жители сообщают о проблемах в снабжении электроэнергией в Уитне, Берфорде, Чиппинг-Нортоне и Милтон-андер-Вичвуди.
Взрыв недалеко от Оксфорда в Британии: смотрите видео
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