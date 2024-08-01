Обвал подъездов в Нижнем Тагиле: есть жертвы и раненые, среди них –дети

В Нижнем Тагиле утром 1 августа прогремел мощный взрыв. Он был такой силы, что разрушил два подъезда многоэтажного дома.

Напомним, что под завалами оказалось по меньшей мере 20 квартир. Вечером российские СМИ сообщили, что на месте инцидента есть жертвы и пострадавшие, передает 24 Канал.

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Сколько людей пострадало и погибло в результате взрыва

По информации МЧС, после взрыва удалось спасти 12 человек. Среди них – 6 детей. Спасатели считают, что под завалами могут находиться до 16 человек.

Как спасали людей в Нижнем Тагиле: смотрите видео

В больницу были госпитализированы семь пострадавших. Впоследствии спасатели достали тело погибшей женщины.

Уже в 19:16 появилась информация, что из-под завалов достали тело еще одной женщины, таким образом количество жертв возросло до 2. Через тридцать минут стало известно, что из-под завалов достали тело третьего погибшего.

Под завалами продолжают все еще есть люди.

Заметим, ща по словам мэра в подъезде произошел "хлопок газа". В то же время местные рассказывают, что перед взрывом двое неизвестных ударили по газовой трубе и убежали.