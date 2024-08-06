На российском НПЗ в Усинске прогремел взрыв: оккупанты жалуются на сильный пожар

На еще одном российском НПЗ прогремел мощный взрыв. На этот раз было громко в городе Усинск. Захватчики жалуются на сильный пожар.

Об этом сообщили российские пропагандисты. Также в сети уже показали кадры пожара на вражеском заводе, передает 24 Канал.

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Что известно о взрыве на НПЗ в Усинске

Пожар вспыхнул на НПЗ Транснефти в Усинске, что в республике Коми. По данным росСМИ, всех работников якобы эвакуировали.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Заметим, что на обнародованных кадрах видно сильный пожар. В небо поднялся огромный столб густого дыма.

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Горит российский НПЗ в Усинске: смотрите видео

Кстати, накануне на российском оборонном заводе "Авангард", которое изготавливает оружие, также прогремел взрыв. Погибли три человека.

Оккупанты заявили, что взрыв якобы произошел, когда работники демонтировали трубопровод с помощью безогневой резки.