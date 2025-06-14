В общежитии Краматорска произошел взрыв: погиб 15-летний парень, еще двое подростков – тяжелые
- В общежитии Краматорска произошел взрыв, погиб 15-летний парень, двое подростков в тяжелом состоянии.
- 6-летний мальчик, находившийся под окнами, получил незначительные травмы, угрозы для жизни нет.
Вечером 13 июня в местном общежитии Краматорска прогремел взрыв. Есть жертва и пострадавшие среди детей.
Инцидент произошел около 16:00. В комнате сдетонировал взрывоопасный предмет, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.
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Трагедия в Краматорске
По данным следствия, двое братьев – 15-летний и 13-летний ребята – находились в комнате своего 15-летнего товарища, когда произошел взрыв. Полиция еще выясняет, что именно стало его причиной.
Дети с многочисленными осколочными ранениями и переломами были срочно госпитализированы. К сожалению, сердце одного из подростков не выдержало. Его младший брат и товарищ находятся в тяжелом состоянии.
Также в травмпункт был доставлен 6-летний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты. У ребенка диагностированы ссадины и ушибы, угрозы для жизни нет.
Напомним, что 13 июня во Франции в ДТП попал автобус с украинцами, среди которых были дети. Четверо взрослых, трое из которых – украинцы; девять детей находятся в больнице в стабильном состоянии.
Известно, что в автобусе находились 46 студентов и 5 преподавателей Кицманского профессионального колледжа Подольского государственного университета.