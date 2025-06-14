Інцидент трапився близько 16:00. У кімнаті здетонував вибухонебезпечний предмет, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Трагедія у Краматорську

За даними слідства, двоє братів – 15-річний та 13-річний хлопці – перебували у кімнаті свого 15-річного товариша, коли відбувся вибух. Наразі ще поліція з'ясовує, що саме стало його причиною.

Дітей з численними осколковими пораненнями й переломами було терміново госпіталізовано. На жаль, серце одного з підлітків не витримало. Його молодший брат та товариш перебувають у важкому стані.

Також травмпункту було доставлено 6-річного хлопчика, який в момент вибуху перебував під вікнами кімнати. У дитини діагностовано садна та забої, загрози для життя немає.

Нагадаємо, що 13 червня у Франції у ДТП потрапив автобус з українцями, серед яких були діти. Четверо дорослих, троє з яких – українці; дев'ятеро дітей перебувають у лікарні в стабільному стані.

Відомо, що в автобусі перебували 46 студентів та 5 викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету.