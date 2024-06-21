Удар баллистикой: враг попал по рекреационной зоне Одесской области

Российские войска в пятницу, 21 июня, нанесли серию циничных ударов по областям Украины. В частности оккупанты ударили баллистической ракетой по прибрежной зоне Одесской области.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью, и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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Россияне ударили по Одесской области

К вечеру 21 июня оккупанты атаковали прибрежную зону Одесской области баллистической ракетой "Искандер-М". В Силах обороны Юга Украины сообщили, что попадание повредило рекреационную инфраструктуру региона.

Разрушениям подверглось здание, и возникло возгорание сухой травы на открытой местности,

– говорится в сообщении.

К счастью, пожар удалось оперативно ликвидировать, а люди в результате удара не пострадали. Украинцев также призвали быть внимательными к сигналам воздушных тревог.

Помните, что баллистическая угроза слишком скоростная. Оперативно переходите в укрытие,

– отметили в Силах обороны.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности в разных областях Украины читайте в нашем телеграме

Также 21 апреля российские войска ударили по Кривому Рогу. По данным местных властей, оккупанты атаковали инфраструктуру города.