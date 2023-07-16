ВСУ ударили по расположению оккупантов в Алешках: пропагандисты засветили его 2 недели назад

В сети 15 июля появилось видео из оккупированных Алешек Херсонской области. На нем виден прилет по территории местного яхт-клуба "Цюрупинская Конка".

Именно этот яхт-клуб засветили российские так называемые "военкоры". Их сразу же стали обвинять в сливе позиций захватчиков.

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Прилет пришелся по размещению оккупантов

Российские пропагандисты 2 июля начали распространять видео, где подразделение 61-й бригады морской пехоты России выдвигается на катерах к Антоновскому мосту, где ВСУ удерживают плацдарм. Сравнив видео и снимки в сети, удалось установить точное место съемки – яхт-клуб "Цюрупинская Конка" в Алешках.

Идентифицировать локацию удалось с помощью особенностей местности. В частности, говорится о:

деревянном причале,

заборе из красного кирпича,

изгибе реки,

растительности.

Расстояние между яхт-клубом и Антоновским мостом составляет около 4 километров по прямой линии. Учитывая изгибы реки, оно еще больше.

По информации DeepStateMAP, территорию от Алешек до Антоновского моста не контролирует ни одна, ни другая сторона.

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Прилетело по яхт-клубу в Алешках / Фото Еvocation

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