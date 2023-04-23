Таких случаев будет больше, – Жданов о бомбардировке Белгородом самого себя

Россия обстреливает территорию Украины из своих приграничных областей, в том числе и из Белгородщины. Недавно бомба не долетела до места назначения, а сдетонировала прямо в центре Белгорода.

Таких случаев в будущем будет больше. Такое мнение на своем ютуб-канале высказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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Жданов заметил, что пропагандисты на российском телеканале "Россия-1" озвучили свою версию, почему недавно бомба ФАБ-1500 разорвалась в Белгороде. Мол, "современная боевая техника позволяет российским военным ликвидировать экстремистов в зоне специальной военной операции с минимального расстояния".

Военный эксперт считает, что по словам российского телеведущего можно заключить, что Белгородская область считается частью территории, на которой проводится так называемая "СВО" и российская армия именно там ликвидирует экстремистов.

Детали взрыва

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории области найдена вторая бомба.

Ввиду того, как произошла детонация, скорее всего они отвалились. Взрыватели были не возведены. Поскольку отпали они одновременно, то на видео никто не заметил, как вторая бомба вошла в асфальт,

– объяснил Жданов.

Первая бомба сдетонировала, другая – нет. Ее нашли позже.

Сообщается, что эвакуировали 17 многоэтажек в радиусе 200 метров, это около 3000 человек. Было задействовано около 90 автобусов. Несдетонированную бомбу вывезли на полигон, а жители Белгорода якобы возвращаются в свои дома.

Тот, кто принесет войну в чужую Украину, должен быть готов, что эта война придет к нему домой,

– прокомментировал эксперт.

Он убежден, чем дальше, тем больше будет подобных случаев. Ведь две бомбы несанкционированно сошли с подвесов бомбардировщика, "это был либо глупый пилот, либо поврежденный самолет".

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