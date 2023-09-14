Не только проснулся Крым: под Саратовом также раздался мощный взрыв

Крайне неспокойно утром 14 сентября было россиянам. Под Саратовом раздался мощный взрыв. В сеть активно выкладывают видео, на которых можно увидеть густой столб дыма, поднимающийся в небо.

О взрывах начали активно писать разные местные паблики. Сами же пользователи сети один за другим выкладывают видео, на которых можно увидеть масштабное пламя. Правда, оно не связано с цветением "хлопка". Но обо всем по очереди.

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Раздался мощный взрыв

Очевидцы рассказывают, что взрыв произошел около 06:20. После этого в небо взвился огромный столб дыма. Жители практически сразу же предположили, что произошло повреждение газопровода.

От Саратова километров 5 отъехали. Пламя бурлит, дым вверх поднимается, что-то вспыхнуло конкретно,

– говорит один из россиян.

В небо поднимается густой дым / Фото из местных пабликов

Под Саратовом вспыхнул пожар после мощного взрыва: смотрите видео

Местные говорят, что вспыхнул газопровод: смотрите видео

Густой дым поднимается высоко в небо: смотрите видео

Очевидцы снимают дым со всех возможных ракурсов: смотрите видео

Масштабный пожар вспыхнул под Саратовом: смотрите видео

Масштабный пожар вспыхнул под Саратовом: смотрите видео

Известно, что на место уже отправились 4 пожарных расчета. Они двинулись в поселок Красный Октябрь.

Пожар на площади 2 га произошел в поле на территории Саратова после разгерметизации газопровода Песчаный – Умет – Сторожевка,

– говорят спасатели.

Спасатели также отметили, что газ на этом участке газопровода не предназначен для нужд населения.

Заметим, что утром очень неспокойно было и у Евпатории. Оккупанты жаловались на то, что их атаковали дроны. Стало известно, что в районе Заозерного раздался взрыв. Местные жители жалуются, что в результате взрывной волны у многих "дома ходили ходуном". Позже рассказали, что в районе взрыва находится воинская часть №85683.