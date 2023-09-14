Про вибухи почали активно писати різні місцеві пабліки. Самі ж користувачі мережі один за одним викладають відео, на яких можна побачити масштабне полум'я. Правда, воно не пов'язане з цвітінням "бавовни". Але про все по черзі.

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Пролунав потужний вибух

Очевидці розповідають, що вибух пролунав близько 06:20. Після цього у небо здійнявся величезний стовп диму. Мешканці практично відразу ж припустили, що сталося пошкодження газопроводу.

Від Саратова кілометрів 5 від'їхали. Полум'я вирує, дим вгору підіймається, щось спалахнуло конкретно,

– каже один з росіян.

У небо підіймається густий дим / Фото з місцевих пабліків

Під Саратовом спалахнула пожежа після потужного вибуху: дивіться відео

Місцеві кажуть, що спалахнув газопровід: дивіться відео

Густий дим здіймається високо в небо: дивіться відео

Очевидці знімають дим з усіх можливих ракурсів: дивіться відео

Масштабна пожежа спалахнула під Саратовом: дивіться відео

Масштабна пожежа спалахнула під Саратовом: дивіться відео

Відомо, що на місце вже вирушили 4 пожежні розрахунки. Вони рушили до селища Червоний Жовтень.

Пожежа на площі 2 га сталася в полі на території Саратова після розгерметизації газопроводу Піщаний – Умет – Сторожівка,

– кажуть надзвичайники.

Рятувальники також зауважили, що газ на цій ділянці газопроводу не призначений для потреб населення.

Зауважимо, що зранку вкрай неспокійно було й біля Євпаторії. Окупанти бідкалися на те, що їх атакували дрони. Стало відомо, що в районі Заозерного пролунав вибух. Місцеві мешканці скаржаться, що внаслідок вибухової хвилі у багатьох "будинки ходили ходуном". Пізніше розповіли, що у районі вибуху розміщена військова частина №85683.