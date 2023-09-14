Про вибухи почали активно писати різні місцеві пабліки. Самі ж користувачі мережі один за одним викладають відео, на яких можна побачити масштабне полум'я. Правда, воно не пов'язане з цвітінням "бавовни". Але про все по черзі.
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Пролунав потужний вибух
Очевидці розповідають, що вибух пролунав близько 06:20. Після цього у небо здійнявся величезний стовп диму. Мешканці практично відразу ж припустили, що сталося пошкодження газопроводу.
Від Саратова кілометрів 5 від'їхали. Полум'я вирує, дим вгору підіймається, щось спалахнуло конкретно,
– каже один з росіян.
У небо підіймається густий дим / Фото з місцевих пабліків
Під Саратовом спалахнула пожежа після потужного вибуху: дивіться відео
Місцеві кажуть, що спалахнув газопровід: дивіться відео
Густий дим здіймається високо в небо: дивіться відео
Очевидці знімають дим з усіх можливих ракурсів: дивіться відео
Масштабна пожежа спалахнула під Саратовом: дивіться відео
Масштабна пожежа спалахнула під Саратовом: дивіться відео
Відомо, що на місце вже вирушили 4 пожежні розрахунки. Вони рушили до селища Червоний Жовтень.
Пожежа на площі 2 га сталася в полі на території Саратова після розгерметизації газопроводу Піщаний – Умет – Сторожівка,
– кажуть надзвичайники.
Рятувальники також зауважили, що газ на цій ділянці газопроводу не призначений для потреб населення.
Зауважимо, що зранку вкрай неспокійно було й біля Євпаторії. Окупанти бідкалися на те, що їх атакували дрони. Стало відомо, що в районі Заозерного пролунав вибух. Місцеві мешканці скаржаться, що внаслідок вибухової хвилі у багатьох "будинки ходили ходуном". Пізніше розповіли, що у районі вибуху розміщена військова частина №85683.